Si è svolta ieri sera per le vie di Chiari una manifestazione di non-violenti, inneggiante alla Pace.

La marcia

Una marcia della Pace che si è conclusa alla tenda della Pace con un intervento da parte di Adriano Moratti del Movimento non-violento di Brescia.

La minaccia del nucleare

Moratti ha parlato di abolizione delle armi nucleari. L’Onu ha approvato un trattato di messa al bando delle armi nucleari che però per entrare in vigore ha bisogno di essere approvato da almeno 50 nazioni. Ribadito l’interesse di Chiari per questo tema.

Partecipazione alla marcia della pace

È stato un momento di scambio importante tra associazioni, rifugiati e la comunità . Presenti anche alcuni rappresentanti dell’Amministrazione comunale.

Qui sotto la locandina completa dell’evento: