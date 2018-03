Giunta quest’anno alla sua quattordicesima edizione, l’iniziativa “M’illumino di meno” è stata lanciata da Radio 2, Caterpillar. Sono loro gli ideatori di questa buona pratica di ecologia e risparmio domestico: dalle 18 di un pomeriggio di febbraio, ogni anno, si spegnono completamente le luci della propria abitazione/esercizio commerciale, utilizzando fonti di luminosità alternativa, come le candele. L’idea nasceva per festeggiare il compleanno del protocollo di Kyoto, un documento sovranazionale contenente delle buone pratiche di salvaguardia del pianeta, al quale molti Stati hanno aderito.

La giornata cadeva ieri, 23 febbraio. Per chi se la fosse persa, toccherà aspettare il 23 febbraio dell’anno prossimo. Anche se, come ricordano gli ideatori, ogni sera è buona per spegnere le luci e vivere un’esperienza alternativa ed ecologica.

M’illumino di meno a Orzinuovi

A Orzinuovi si è svolta questa bella iniziativa che ha visto coinvolti i ragazzi delle scuole elementari. Questi, con il loro striscione, si sono recati dalle scuole alla piazza per intonare canti sul risparmio dell’energia e sul rispetto dell’ambiente. La serata è stata piovosa ma non ha fermato i giovani, accompagnati da alcuni maestri e genitori, e simpatizzanti per l’iniziativa.

M’illumino di meno a Brescia

Queste le adesioni “ufficiali”, da unire ai molti privati che hanno aderito in modo informale, e magari fotografato l’iniziativa mettendola sui social:

BS BEDIZZOLE TURANO PRIVATI BCC Bedizzole Turano BS BERLINGO COMUNI Comune di Berlingo BS BRESCIA ASS.NI Associazione Culturale Latteria Artigianale Molloy BS BRESCIA COMUNI Comune di Brescia BS BRESCIA COMUNI Comune di Brescia BS BRESCIA ENTI Camera di Commercio di Brescia BS BRESCIA PRIVATI Energethica BS BRESCIA PRIVATI BS CEDEGOLO MUSEI Museo dell’Energia

Idroelettrica Cedegolo BS CERVENO SCUOLE Scuola Elementare Giacomo Cappellini BS CIVIDATE CAMUNO MUSEI Museo Archeologico Nazionale della Valle Camonica BS COLLEBEATO COMUNI Comune di Collebeato BS DESENZANO DEL GARDA COMUNI Comune di Desenzano del Garda BS DESENZANO DEL GARDA COMUNI Comune di Desenzano del Garda BS GARDONE RIVIERA ASS.NI Comunità del Garda BS GUSSAGO SCUOLE scuola statale primaria

“Teresio Olivelli” BS ISEO SCUOLE Universitas Ysei BS LUMEZZANE ASS.NI Lumezzane in MoVimento BS MALEGNO COMUNI Comune di Malegno BS MANERBIO COMUNI Assessore Ambiente Energia

Comune Manerbio BS MEZZAGO PRIVATI Toshiba BS MONIGA DEL GARDA SCUOLE Scuola Primaria di Moniga del Garda BS NAVE COMUNI Comune di Nave BS PREVALLE ASS.NI A.Ge (associazione genitori) di Prevalle BS RODENGO SAIANO ASS.NI Alberodonte BS TOSCOLANO MADERNO ASS.NI associazione culturale Fa

Filò

Nell’alto mantovano