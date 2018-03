Queste le previsioni meteo per Brescia e dintorni secondo 3bmeteo.

Previsioni meteo per domenica 11

La domenica sarà piovosa. A Brescia oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 43.1mm di pioggia. In giornata la massima sarà di 10°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2122 m. Venti deboli al mattino, provenienti da Est-Nordest. Al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Allerte meteo previste: pioggia.

Previsioni meteo per lunedì 12

A Brescia domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge. Dalla sera sono previste schiarite, ma anche 7mm di pioggia. Durante la giornata di domani la massima sarà di 13°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1950 m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

Alto bresciano e Franciacorta oggi e domani

Per oggi si prevede una mattinata coperta, con pioggia debole. Los tesso il pomeriggio, ma la pioggia si fa moderata, per calare nuovamente verso sera. Coperta con pioggia debole la notte.

Domani, lunedì, il mattino sarà coperto con pioggia debole. Al pomeriggio coperto con possibili pioviggini. Da sera comincia a rasserenarsi il cielo: nubi sparse e schiarite, la notte nuvoloso per velature e stratificazioni anche compatte.