Temperature nettamente sopra la media primaverile in tutto il nord Italia grazie all’anticiclone Apolllo che “invaderà” l’Italia per una decina di giorni.

Weekend caldo e soleggiato

Finalmente un fine settimana caldo e soleggiato. Forse troppo. In tutta Europa si stanno infatti registrando temperature sopra la media. A Brescia la minima della giornata è di 13 gradi e la massima di 23.

Le temperature rimarranno stazionarie per tutto il fine settimana.

Nella Penisola

Caldo in tutta Italia.

Ecco quanto spiega della situazione italiana 3B Meteo:

“Le temperature aumenteranno soprattutto sui settori interni del Nord e sui fondovalle alpini, tanto che si potranno superare i 26°C su molte località della Valpadana (da Bologna a Torino) e fino a 27/28°C su città come Bolzano e Trento. Rialzo termico anche al Centro, fino a 24/25°C sulle tirreniche mentre sulle coste adriatiche non si andrà oltre i 20°C a causa della ventilazione orientale. Situazione pressoché stazionaria al Sud, alle prese con una certa instabilità diurna; le massime si aggireranno sui 19/22°C salvo punte superiori in Campania. Clima quasi estivo sulle Alpi, fino a 22/23°C a 1000m e circa 17/18°C a 1500m”.