Sole e temperature sopra la media hanno preoccupato i meterologi ma anche rallegrato chi ama il sole.

Ora torna la pioggia, e per il sole si dovrà aspettare qualche giorno.

La situazione nella giornata di oggi, mercoledì

Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: deboli o moderate diffuse per gran parte della giornata. Anche a carattere di rovescio e temporale. Limite neve inizialmente attorno a 1800 metri, in giornata limite in rialzo.

Temperature: minime stazionarie o in aumento, massime in calo. In pianura minime intorno a 13°C, massime intorno a 16 °C.

Zero termico: intorno a 2800 metri.

Venti: in pianura deboli a tratti moderati dai quadranti orientali; in montagna moderati dai quadranti meridionali.

Le previsioni meteo per domani

Stato del cielo: molto nuvoloso.

Precipitazioni: deboli diffuse per gran parte della giornata.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento.

Zero termico: intorno a 2800 metri.

Venti: deboli dai quadranti orientali.

La tendenza per venerdì

Venerdì da nuvoloso a irregolarmente nuvoloso con alta probabilità di precipitazioni. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Sabato irregolarmente nuvoloso. Possibili precipitazioni. Temperature minime senza variazioni di rilievo, massime in aumento.