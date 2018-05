Memorial Nicolas in corso al Samber di Chiari. Anche la 15esima edizione del trofeo “Scuola calcio Samber” 2010 e 2011 è dedicata al piccolo angelo Nicolas Rubagotti.

Memorial Nicolas

Sono già passati circa quattro anno da quando il piccolo Nicolas Rubagotti, a soli sei anni, ha lasciato la sua famiglia e la comunità clarense a causa di una malattia rara, ma mai nessuno potrà mai dimenticarsi di lui e continuano gli appuntamenti in suo nome. E’ in corso, con più di 150 bambini provenienti dalle provincie di Brescia a Bergamo, la 15esma edizione del torneo ideato dall’asd Samber 84. La manifestazione anche quest’anno è stata dedicata a Nicolas. Oltre alla bellissima giornata sportiva perfettamente organizzata dal team del presidente Antonio Simoni, è presente anche la bancarella della meravigliosa realtà locale “Nel ricordo di Nicolas”. Proprio da mamma Fabiana e papà Agostino è infatti possibile acquistare i biglietti della lotteria di beneficenza. Il ricavato verrà come sempre utilizzato per aiutare bambini e famiglie in difficoltà, i progetti e le iniziative. La giornata è resa possibile anche dall’incredibile impegno dei volontari impegnati su tutti i fronti. Si continuerà fino a sera.

