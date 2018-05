Maxi esercitazione di oggi per la Protezione Civile di Cologne.

Partecipano anche la Protezione Civile di Coccaglio, Palazzolo, Rovato, Erbusco, Capriolo, Paratico, Corte Franca, Ospitaletto, Croce Rossa Palazzolo, 118 Adro, Soccorso Cologne, Carabinieri Cologne e Chiari, Forestali, Polizia locale intercomunale di Cologne e Coccaglio, Vigili del Fuoco Brescia, Chiari e Palazzolo.

Evacuazione e ricerca disperso

Stamattina sono state evacuate le scuole medie di Coccaglio e Cologne, simulando il sisma. Sempre in mattinata sono partite le ricerche per il disperso sul monte Orfano.

Campo base della maxi esercitazione

Il campo base è stato allestito al campo base all’area feste Sandro Pertini di Cologne, con i vari mezzi di Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Sono presenti i volontari, pronti a spiegare alla popolazione come agire in caso di emergenza, e a far provare la piattaforma simula-sisma.

Il servizio completo sul prossimo Chiari Week.