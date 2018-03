Massimo Urbano commemorato a Chiari. Questa mattina la cerimonia per ricordare il carabiniere morto in servizio nel 2000.

Massimo Urbano

Chiari non dimentica Massimo Urbano. Le Forze dell’ordine non lo dimenticano. Anche oggi, 18 anni dopo la sua scomparsa, il carabiniere morto in servizio è stato infatti ricordato dalla comunità e dall’Arma. Dopo la messa in Duomo, celebrata da monsignor Rosario Verzeletti, non è mancato il corteo fino al cippo dedicato al ventottenne in viale Bonatelli.

