Margherita Porro è la campionessa mondiale di vela. La clarense classe 1999 si è aggiudicata gli Under 19 che sono appena stati disputati in Cina.

Margherita Porro

La forza di volonta e la tenacia, ma anche un amore incodizionato per lo sport. La giovane clarense è salita sul tetto del Mondo. E non per la prima volta. Giovanissima. Con grinta da vendere e voglia di mettersi continuamente in gioco. Perché se è vero che lo sport è una continua sfida, lei non saprebbe mai immaginare la sua vita senza e l’ultima vittoria, quella agli Under 19 in Cina, è stato solo l’ultimo passo verso il sogno che un giorno potrebbe realizzarsi: le Olimpiadi.

