La destra crea scompiglio e Alghisi ringrazia. Il centrosinistra è compatto, raccolto nella lista del sindaco uscente, il centrodestra è diviso in tre.

Destra frammentata e centrosinistra compatto

Dopo mesi di discussioni, la Lega corre da sola con il simbolo del movimento, come annunciato pochi giorni fa. Ritardatario è il gruppo di centrodestra nato dall’unione tra Forza Italia e Manerbio Insieme. Il 33enne Alberto Caldera sta raccogliendo le firme per poter correre con una lista civica.

Samuele Alghisi è l’unico pronto. Un compito meno complicato spettava al centrosinistra perché parte della nuova squadra è quella uscente e non è stato necessario cambiare molti nomi. Venerdì 27 aprile, stasera, il «Patto civico per Alghisi», sostenuto dal Partito democratico, presenterà il programma in sala mostre e il 5 maggio la squadra. L’incognita maggiore è l’elettorato del Movimento Cinque Stelle.

