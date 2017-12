Lotta aperta contro l’abbandono dei rifiuti. Vita breve per i trasgressori della differenziata a Comezzano Cizzago. Con l’ausilio degli agenti della Polizia Locale sono iniziati i controlli all’interno dei sacchetti abbandonati per il paese.

Lotta aperta contro l’abbandono

Al via i controlli per scovare i furbetti dei rifiuti. Le numerose segnalazioni, lamentele e disagi segnalati in Municipio, hanno fatto scattare una serie di interventi per arginare il fenomeno dell’abbandono. Lo sporco a terra non sarà infatti più tollerato dall’Amministrazione e dalla Polizia Locale che si sono attivate per una serie di controlli mirati. La prima operazione di monitoraggio ha infatti preso il via mercoledì scorso quando gli agenti hanno raccolto diverse prove rovistando tra l’immondizia abbandonata. “Questo è solo il punto di partenza e non un intervento sporadico. Abbiamo messo in campo strumentazione, controlli e continueremo su questa strada” ha commentato il responsabile della Locale Fabio Corioni. Diverse saranno infatti le sanzioni pecuniarie che scatteranno non appena saranno finiti i controlli e si avranno i datia disposizione. Le segnalazioni potranno essere presentate in Municipio.