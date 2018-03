Anna Bressanini è entrata nel “club” dei centenari.

Anna Bressanini

Anna Bressanini ha spento sabato cento candeline.

Nata il 24 febbraio del 1918 a Orzinuovi, da sempre legata alla sua città natale, vive ancora in quel di Orzinuovi dove ha festeggiato con la famiglia il suo compleanno. «I festeggiamenti per questo traguardo raggiunto così brillantemente sono stati veramente speciali – ha raccontato il figlio Massimo – La mamma è ancora perfettamente cosciente ed essere attorniata, in un giorno così unico, dall’affetto di molti parenti e nipoti l’ha riempita di gioia».

Una vera sorpresa, che ha coinvolto più di quaranta tra parenti vari, provenienti da tutta la Lombardia. E’ bello pensare che ci sia ancora qualcuno che abbia visto praticamente tutti i principali eventi del 1900 ancora in grado di raccontarli, con la vivacità e la simpatia che solo le nonne migliori possono avere! tanti auguri signora Anna!