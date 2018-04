Due occhi per chi non vede, è questo lo slogan dei Lions di Orzinuovi per il pranzo organizzato oggi a Rudiano.

Lions Club e i pranzi solidali

Splendida iniziativa quella dei Lions club che attraverso un pranzo solidale hanno fatto incontrare circa 160 persone che in cambio di un buon pranzo hanno potuto dare il loro contributo per l’acquisto di due cani da guida per non vedenti. L’associazione è molto attiva e si occupa proprio di raccolte fondi, attraverso eventi e manifestazioni si impegna ad aiutare le persone che sul territorio hanno bisogno.

La missione sociale

Oggi lo scopo sono stati i cani guida, che verranno donati a due persone non vedenti.

Presenti al pranzo anche l’amministrazione comunale di Rudiano, il sindaco Alfredo Bonetti e la vice sindaco Sara Oliari, presente anche l’amministrazione comunale di Orzinuovi con la figura dell’assessore alla cultura Michele Scalvenzi.