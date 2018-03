La linea Brescia-Iseo-Edolo è da potenziare.

Conferenza di questa mattina

Una serie di interventi per ridurre il trasporto su gomma e agevolare il crescente flusso di spostamenti in entrata verso la città, questo l’argomento della conferenza svoltasi questa mattina all’Iseolago Hotel.

Nuovo livello di servizio su linea Brescia-Iseo-Edolo

Il progetto, in accordo col Patto per la Lombardia, del dicembre scorso prevede il passaggio da 2 livelli di servizio a 3 (diretto, suburbano e urbano) con frequenza di 60, 30 e 15 minuti. In ballo nuovi treni all’avanguardia e ammodernamento di alcune stazioni, fra cui Castegnato, Borgonato-Adro e Borgo San Giacomo.

Relatori

A parlarne l’assessore di Brescia alla mobilità Federico Manzoni, il consigliere provinciale per la pianificazione dei servizi di trasporto Diego Peli e il direttore generale FerrovieNord Enrico Bellavita.