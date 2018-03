Leonessa d’oro, sul palco di Travagliato arriva Concesio. La compagnia metterà in scena la commedia in dialetto “I roncai de San Vigilio”.

Leonessa d’oro, sul palco di Travagliato arriva Concesio

Sul palco del teatro Micheletti, come seconda compagnia in gara per il festival nazionale della commedia dialettale, saliranno “I roncai de San Vigilio” di Concesio.

Dopo il successo riscosso dalla commedia di sabato scorso con la compagnia teatrale di Sospiro, che ha deliziato il pubblico con una commedia in dialetto cremonese, ora è la volta del bresciano.

L’appuntamento con la festival nazionale della commedia dialettale di Travagliato è per oggi, sabato, alle 20.45 con la commedia in dialetto bresciano “Desquarcia i altari chè ridom” di Inia Belleri.

Come di consueto presenterà Alan Del Bono.