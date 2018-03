Le opere di Luca Dall’Olio in Muncipio a Chiari. Il clarense ha dipinto due quadri raffiguranti la città che sono stati posti fuori dalla sala Repossi.

Le opere di Luca

Due opere che sono state posizionate davanti alla sala Repossi. E in entrambe c’è un fortissimo riferimento alla città. Anzi, una la rappresenta e nell’altra appare letteralmente nella luna, in una delle tipiche espressioni oniriche di Dall’Olio. L’intento di inserire i quadri dell’artista clarense all’interno del Comune è nato per riqualificare lo spazio che introduce agli Uffici e alla sala ed è infatti punto di snodo dei percorsi dei cittadini all’interno del Comune.

Il commento dell’artista

Le opere però, come diversi quadri dell’artista, ricordano e rappresentano la città stessa attraverso i colori, il sogno e lo stile inconfondibile di Dall’Olio. “In una delle due opere, in un mondo più incantato , si rivede proprio Chiari, con le sue peculiarità e caratteristiche che ho sempre amato e appartengono ai ricordi della mia felice infanzia. Nel secondo invece ho pensato di unire un riferimento alla città (il borgo nella luna, ndr) seguendo il mio stile del sogno e dei paesaggi onirici che mi rappresentano. Sono onorato che dopo il Palio che si aggiudicano le Quadre adesso anche il Comune abbia esposto le mie opere”, ha sottolineato l’artista.