Mille Miglia 2018 è iniziata. L’inno d’Italia che apre i festeggiamenti, dona con le sue ultime note il passaggio spettacolare delle frecce tricolori sulla città.

Partite le prime auto

Sono partite le prime auto dalla pedana di viale Venezia, il pubblico occupa le strade e le piazze alla ricerca di uno scatto con le auto d’epoca. Un successo anche quest’anno per Mille Miglia che, già dal primo giorno, sembra aver conquistato tutti.

Il sindaco Emilio Del Bono

Dal palco il sindaco Emilio Del Bono ha sottolineato come la gara sia ormai parte integrante della città. Un’emozione vissuta non solo ai piloti che vivono in prima persona la gara, ma da ogni singolo cittadino bresciano, dalle centinaia di turisti provenienti da tutto il mondo e dagli appassionati che ogni anno si ritrovano qui. Tra le vie del centro un unico colore per la corsa più bella del mondo.

L’assessore al Turismo di Regione Lombardia

Lara Magoni, assessore al Turismo, marketing territoriale e moda commenta: “Non stiamo parlando solo di una gara di auto d’epoca ma di un vero e proprio evento a 360 gradi. La Mille Miglia unisce le grandi passioni degli italiani: l’adrenalina, la bellezza e il design di macchine da collezione, il tutto unito dalla possibilità di viaggiare alla scoperta del bel paese”.