L’assessore regionale all’Agricoltura Fabio Rolfi oggi pomeriggio ha fatto tappa in Franciacorta per vedere i “Molini a porte aperte”. Per la precisione a Coccaglio, dove c’è il Mulino Belotti. E, successivamente, ha incontrato a Rovato il vicesindaco Pierluigi Toscani.

La visita

L’assessore regionale ha partecipato alla prima edizione di Molini a porte aperte. Una manifestazione nazionale promossa da Italmopa. L’obiettivo? Chiarire dubbi e contrastare le false credenze sulle farine. E, quindi, promuovere i prodotti di qualità made in Italy. In Lombardia sono due le strutture aderenti. Il Molino Colombo di Paderno D’Adda, in provincia di Lecco. E, nel cuore della Franciacorta, il Molino Belotti di Coccaglio. Proprio in quest’ultimo oggi pomeriggio era presente Fabio Rolfi.

In Franciacorta

Al termine della visita, l’assessore regionale si è fermato a Rovato. Dove ha incontrato il vicesindaco Toscani. L’intervista esclusiva, con i progetti per il settore agricolo lombardo, sul prossimo numero di Chiari week.

Visita al Molino Belotti di Coccaglio

Presenti alla visita Fabio Rolfi, assessore regionale al cibo, all’agricoltura e all’alimentazione, il sindaco di Coccaglio Franco Claretti e l’assessore Wolmer Bono, vicesindaco Pierluigi Toscani e Elio Belotti, titolare del Molino Belotti di Coccaglio.

(nella foto, a sinistra il sindaco di Coccaglio Franco Claretti, al centro Rolfi, a destra assessore di Coccaglio Wolmer Bono)