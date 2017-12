La solidarietà è il principio base del sodalizio. La direzione della Asst del Garda ospite del Rotary Club Brescia-Manerbio per la consegna di una lente al reparto di Oculistica dell’ospedale.

La solidarietà ci vede benissimo

L’Oculistica di Manerbio istituirà un ulteriore ambulatorio (Retina medica) che faciliterà l’accesso e la presa in carico di pazienti affetti da patologie, quali la retinopatia diabetica e la maculopatia. Il Rotary Club Brescia-Manerbio ha quindi contribuito alla nascita della struttura attraverso la fornitura di una lente di alta precisione. Il prezioso oggetto permetterà infatti la valutazione delle regioni maculari e sarà utilizzato in ambito diagnostico e per laser di trattamenti chimici.