La riforma del terzo settore spiegata ai colognesi

Organicità, uniformità e sistemazione di una normativa ormai caotica e confusa. Questo lo scopo della riforma del Terzo settore. Una «ristrutturazione» ancora in divenire (mancano diversi decreti prima di ottenere il quadro completo), ma che va tuttavia a impattare sulle numerose associazioni attive sul territorio, preoccupate dei cambiamenti all’orizzonte.

In occasione della serata informativa di mercoledì Luciano Pendoli e Giuseppe Mondini del Centro servizi per il volontariato di Brescia, introdotti dall’assessore alla Cultura Giuseppe Bonardi, hanno fornito una panoramica sulla riforma per rassicurare i rappresentanti delle associazioni colognesi. In parole povere, cosa cambia?