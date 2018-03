La comunità pontogliese piange il presidente Gozzini. Vincenzo si è spento a 79 anni. Per ben 25 ha guidato l’associazione dei volontari di Santa Maria Vergine.

Se ne è andato lo scorso martedì Vincenzo Battista Gozzini. All’età di 79 anni si è spento circondato dall’affetto dei suoi cari. Ma a piangerlo non sono solo la moglie Luigina, il figlio Gianni con Sonia e gli amatissimi nipoti Damiano e Valentina, ma anche tutta la comunità di Pontoglio e in particolar modo i volontari di Santa Maria Assunta. Uomo deciso e forte, ma di buon cuore, non ha mai negato il sui aiuto a nessuno.

