La clarense nonna Pina si è spenta a 100 anni. Giuseppina Bosetti se ne è andata sabato mattina circondata dall’affetto dei suoi cari. Questa sera la veglia e domani i funerali.

La clarense nonna Pina

Caparbia, tenace, forte e indipendente. Avrebbe compiuto 101 anni il prossimo 8 maggio nonna Pina, all’anagrafe Giuseppina Bosetti, vedova Vezzoli, ma purtroppo all’ennesimo grande traguardo non è riuscita ad arrivarci e si è spenta, sabato mattina circondata dall’affetto dei suoi cari per i quali ha sempre rappresentato un grandissimo punto di riferimento. A piangerla non sono però soltanto i figli Gianfranco con Rosangela, Anna con Giuseppe, gli adorati nipoti Chiara, Francesca, Laura e Roberta, i pronipoti Alice, Manuel, Dorian, Nicole, Aurora ed i parenti, ma anche tantissimi clarensi che si sono stretti intorno alla famiglia perché affezionati a nonna Pina che, negli anni, ha sempre avuto una buona parola e un sorriso per tutti.

La veglia e i funerali

Questa sera, alle 20, si terrà la veglia funebre alla Casa del Commiato di via Rudiano. Domani, alle 14.30, saranno invece celebrati i funerali.

Il ricordo di nonna Pina sarà sul ChiariWeek in edicola venerdì.