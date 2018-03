La clarense Michela è a NY per parlare all’Onu. Il grande giorno è arrivato e oggi la studentessa dell’Istituto Einaudi sarà protagonista.

La clarense Michela a NY

Michela Bergomi è volata nella Grande Mela. Come avevamo già raccontato, si è aggiudicata un concorso nazionale può essere indicata come un grande orgoglio per la città. Oggi la diciottenne terrà il suo discorso all’Onu. La notizia era arrivata un mesetto fa, quando infatti alla giovane era stato comunicato di essersi classificata al primo posto a livello nazionale nella sfida redazionale “Global Citizens” organizzata dal quotidiano La Repubblica e da United Network.

L’esperienza

La giovane infatti, non solo avrà l’opportunità di essere protagonista in uno degli edifici più famosi al mondo con il suo scritto sull’educazione delle giovani donne dell’Algeria, ma anche di visitare la città e soprattutto conoscere e incontrare diversi diplomatici e figure professionali impegnate all’interno del Consolato Generale Italiano a New York e nella Missione Permanente Italiana presso le Nazioni Unite.