La Carta d’identità elettronica approda anche a Manerbio.

La Carta d’identità a Manerbio

In breve tempo la nuova forma di documento, simile alla patente di guida, rimpiazzerà la versione cartacea.

La sostituzione non sarà massiccia e contemporanea. Ogni Carta d’identità cartacea rimarrà valida fino alla sua scadenza, quando dovrà essere necessariamente surrogata dalla versione elettronica. La richiesta sarà considerata un rinnovo ordinario (importante ai fini del prezzo che si pagherà) solo se sarà eseguita dal 180esimo giorno prima della scadenza del vecchio documento. Il nuovo costerà 22 euro per il rinnovo ordinario, alla scadenza di quello cartaceo; 25 euro per la richiesta di un duplicato o in caso dello smarrimento, dopo aver presentato denuncia alle Forze dell’ordine.

La procedura di richiesta è più lunga della tradizionale e richiede circa 15 minuti per essere completata, è quindi consigliabile prendere un appuntamento sul sito web del Ministero dell’Interno o attraverso l’Ufficio Anagrafe del Comune.

Al giorno e all’ora prefissata servirà presentarsi con la vecchia carta e la tessera sanitaria. Al termine della procedura il Comune invierà i dati al Ministero ed entro 6 giorni lavorativi il nuovo documento sarà consegnato all’indirizzo di casa.

Infine al rilascio della Carta d’identità elettronica si potrà dichiarare il proprio consenso alla donazione degli organi e dei tessuti in caso di morte.