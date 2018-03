La banda orceana è pronta per il concerto in programma domenica a Brescia.

Cresce l’attesa

Cresce l’attesa per l’attesissimo concerto della Banda Musicale Città di Orzinuovi presso il prestigioso teatro Grande di Brescia, organizzato insieme alla fondazione «La Sagittaria», che celebra i dieci anni d’attività, e la fondazione «Castello di Padernello».

Domenica infatti, dalle 17.30, sarà possibile udire all’interno dei magnifici locali del teatro della Leonessa le soavi note dei tantissimi ragazzi, coordinati e diretti dal maestro Giancarlo Locatelli, che, ormai da molti anni, hanno reso questo sogno una realtà.

Già ben seicento i biglietti acquistati, stando a dati rivelati direttamente dal Consiglio d’amministrazione, anche se ne rimangono ancora alcuni per qualche ritardatario.

Ricordiamo che gli ultimissimi biglietti potranno essere acquistati presso «Bazar la Nuvola», in via Zanardelli a disposizione tutte le mattine (escluso il sabato, giorno nel quale sarà invece possibile trovarli dalle 14.30 alle 16.30) dalle 10.30 alle 12.30.