James Maddock in concerto a Chiari. L’appuntamento organizzato dall’Admr con il patrocinio del Comune è in calendario per domani sera a Chiari.

L’associazione Admr (Amici per la Diffusione della Musica Rock) con il patrocinio del Comune di Chiari ha organizzato il concerto di James Maddock. L’evento, dalle 20.30 nell’auditorium dell’istituto Toscanini di via Roccanfranca, sarà aperto da Chiara Giacobbe che allieterà i presenti in vista della salita sul palco del super ospite.