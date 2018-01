Invasione tecnologica a Brescia tra robot e scienza. L’appuntamento è al Cfp Zanardelli di Brescia, in via Gamba, il 20 gennaio.

Robot e scienza arrivano a Brescia. La invaderanno e la conquisteranno. Prenderà il via a breve la terza edizione di ‘Robot & Scienza’, organizzata dall’Asd Dreampuzzle. Luogo futuristico e quartier generale, il prossimo 20 gennaio, sarà il Cfp Zanardelli di via Gamba, a Brescia. Atessissimo è il concorso First Lego League Junior, competizione per i bambini da 6 a 10 anni, raggruppati in squadre, si sfideranno nella realizzazione dei modellini Lego. Allo stesso tempo ci sarà anche “Lego CreActive” per i costruttori più grandi. In programma per le 17.30 la conferenza “La creatività nella comunicazione sociale per l’ambiente e l’innovazione’. Premiazioni dei concorsi invece alle 18 in Aula magna. Per tutti, dalle 14 alle 18 sono previsti esposizioni e laboratori gratuiti.