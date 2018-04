Incendio questa mattina, poco prima delle 7.30, in un’azienda che si occupa di gestione di rifiuti non pericolosi a Rudiano.

Incendio

Anche le fiamme non sono pericoloso ma l’incendio è ancora in corso perché a prendere fuoco è stato un compostaggio. Anche da lontano si vede infatti del fumo bianco che sale da via Commercio e agricoltura.

Presenti sul posto i Vigili del fuoco di Brescia, Chiari e Orzinuovi. Nessuna persona è stata o è in pericolo.