Inaugurata la passeggiata a lago di Maderno.

Inaugurazione

Inaugurata questo pomeriggio la nuova passeggiata a lago all’ingresso

di Maderno a partire da Piazzale Roma: «Con orgoglio – ha dichiarato

il sindaco Delia Castellini – oggi inauguriamo formalmente questa

passerella anche se in realtà era già percorribile

da dopo Pasqua. Trattandosi di un intervento particolarmente atteso

dalla cittadinanza abbiamo pensato di renderla

immediatamente disponibile a tutti».

Progetto

Il progetto, il quale costo complessivo ammonta a 400mila euro

(140.500 a carico dell’Amministrazione Comunale e 260mila tramite

contributi di Regione Lombardia) ha avuto inizio nel 2016 con la firma

da parte dell’amministrazione comunale di un protocollo d’intesa con

l’Autorità di Bacino laghi di Garda e Idro.

«Si tratta di soli 48 metri di passeggiata – ha spiegato Bernardo

Berardinelli presidente Autorità di Bacino laghi di Garda e Idro – , il

costo può sembrare a prima vista eccessivo. In realtà la qualità dal

punto di vista strutturale rende chiaro il perché di tale cifra. Basti

pensare che, per fare un esempio, sono stati conficcati in acqua 68

pali d’acciaio, utilizzati circa 25mila kg di acciaio e oltre 6mila kg

di ferro».

Presenti inoltre, l’assessore ai lavori pubblici e urbanistica Fabio

Gaetarelli, il parroco Leonardo Farina, Maurizio Maffi del Cda dell’

Autorità di Bacino laghi di Garda e Idro, l’ingegnere Fausta Tonni e

il vicecomandante della Polizia Locale di Toscolano Maderno Gino

Zanardini.