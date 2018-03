In mostra in Villa Mazzotti il clarense Angelo Bruno Loda. L’inaugurazione è in programma per oggi alle 17.30. Esporrà in alcune sale anche l’artista Lorenzo Saldi.

In mostra in Villa

E’ in calendario per oggi, sabato, in Villa Mazzotti a Chiari, l’inaugurazione (alle 17.30) della mostra personale del clarense Angelo Bruno Loda dal titolo “La gioia del colore”. L’esposizione, a cura di Claudio Maffoni, resterà aperta fino al 15 aprile (dal martedì al venerdì dalle 15 alle 19.30 mentre sabato e festivi dalle 1 0 alle 12.30 e dalle 15 alle 20). L’evento ospiterà anche un altro artista: Lorenzo Saldi a cui sono dedicate tre sale dell’ampia esposizione.