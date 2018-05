Il maltempo aveva rovinato venerdì scorso in mattinata l’attesa processione per le feste patronali di Trenzano. Corteo religioso rimandato a questa mattina, dove, dopo la celebrazione delle 10.30, in migliaia hanno sfilato davanti e dietro alla statua del venerato santo di Hildesheim, da sempre amato dai trenzanesi.

Sono accorsi in migliaia

In molti tornano appositamente nel paesello natale per rendere omaggio o per fare il giro del santo, pregando e cantando l’inno. Tre le tappe di venerazione sparse lungo il cammino, nella piazza del municipio, vicino alle scuole e in via Roma.

In marcia anche la reliquia, un pezzo di falange custodita nella parrocchiale di Santa Maria Assunta e portata in corteo dal parroco don Flavio Raineri.

Non solo la processione ma sono tanti gli eventi partiti il 25 aprile scorso, per la feste del paese. Nello speciale di venerdì prossimo vedremo i volti dei devoti di Gottardo e anche largo spazio alle manifestazioni collaterali sull’edizione cartacea.

Stasera l’evento finale

Questa sera, in oratorio, si chiuderà la sagra con l’atteso spettacolo pirotecnico alle ore 22 e con le estrazioni della lotteria.