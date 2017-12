Immancabile fiaccolata della vigilia con gli Alpini. Anche quest’anno nessuno a Chiari potrà rinunciare a questo appuntamento.

Immancabile fiaccolata

E’ l’appuntamento per eccellenza della vigilia di Natale e anche quest’anno non poteva assolutamente mancare. E’ in programma per oggi pomeriggio la Fiaccolata con la statua del Bambin Gesù. Il ritrovo è previsto per le 17 in Villa Mazzotti, davanti alla sede degli Alpini. Inizierà poi la sfilata con le Penne nere e il carretto con la statua e i più piccini che dopo aver attraversato il centro arriverà alla capanna di viale Mellini. Non mancherà la junior band della “Pedersoli”.