Davvero molte persone, adulti e bambini, hanno partecipato al Trofeo Avis di Urago d’Oglio, una tradizione arrivata oramai alla 43esima edizione.

Il trofeo

L’appuntamento è stato accolto con grande entusiasmo complice anche il bel tempo.

La marcia non competitiva ha accolto grandi e piccoli, con percorsi differenziati per adulti e più piccoli: 3,5 chilometri per i bambini delle elementari, 6,5 per i ragazzi delle scuole medie e 13 chilometri per adulti.

Il divertimento

La partenza è stata fissata per le 9 al campo sportivo di via Rudiano. E’ vero che la corsa non era competitiva ma al termine del percorso verranno assegnati alcuni premi ai più veloci ma anche ai gruppi più numerosi.