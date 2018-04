Il Municipio si illumina di blu per la giornata mondiale dell’autismo

Il Municipio di San Gervasio Bresciano si illumina di blu per la giornata mondiale dell’autismo. Le finestre dell’edificio comunale sono state colorate durante questo fine settimana. Si celebra oggi infatti la XI Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, indetta dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2007. Come ogni anno, in molte città italiane e del mondo sono stati illuminati di blu i più importanti monumenti, come l’Empire State Building di New York e il Cristo Redentore di Rio de Janeiro.

Un disturbo sempre più frequente

Nel nostro Paese l’autismo colpisce tra le 300 e le 500mila persone, l’uno per cento dei nati. L’ultimo rapporto Istat sull’integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole elementari e medie stima gli alunni con disabilità pari al 3,1% del totale. “La nostra amministrazione aderisce alla Campagna mondiale sull’autismo illuminando di blu le città – ha spiegato l’assessore Maria Paola Barcellari – Nel nostro piccolo abbiamo illuminato l’edificio comunale.Nel mese di Maggio ospiteremo una mostra di disegni realizzati da questi ragazzi speciali. Una proposta dall’ associazione

“Autisinsieme” accompagnata da una serata nella quale si tratterà questo tema”.