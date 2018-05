Il Gruppo Alpini Dello ha festeggiato il grande traguardo dei 45 anni.

Domenica di festa

Questa mattina, domenica, le celebrazioni per il quarantacinquesimo anniversario del Gruppo Alpini Dello.

Alle 10 il corteo è partito dalla sede di via Rossini alla volta dei due monumenti in onore ai Caduti, in via Alcide De Gasperi e in piazza Roma. A seguire la Santa Messa nella parrocchia di San Giorgio e il pranzo comunale.

“Come sindaco e cittadino devo ringraziare il Gruppo Alpini di Dello perché mai ha risposto <no> a una nostra esigenza – ha sottolineato il sindaco Ettore Monaco – I nostri Alpini rappresentano una parte centrale della comunità”.