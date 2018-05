Grandi eventi per il passaggio della Mille Miglia a Pontoglio. Presentato questa sera in conferenza stampa il maxi evento di sabato pomeriggio.

Grande evento

Il passaggio non sarà la vera e propria punta di diamante. Sarà tutto un grande evento nell’evento. Pontoglio si prepara ad ospitare la corsa più bella del mondo in grande stile. Tutto è stato infatti organizzato alla perfezione. Dall’idea iniziale del vicesindaco Alessandro Pozzi tutto ha preso vita e questa sera i protagonisti hanno presentato il ventaglio di iniziative che accompagneranno il passaggio della Mille Miglia. Il comitato nato per supportare e organizzare l’evento, l’associazione commercianti e tutti i sodalizi del paese, l’Amministrazione comunale stessa e tutti i cittadini hanno pensato a come animare il prossimo sabato. Fatto sta che è tutto pronto. Le vie sono colorate a tema e saranno allestiti punti strategici di incontro. Non mancheranno le sorprese… e nemmeno i casoncelli.

