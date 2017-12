“Babbo Natale in Rocca ha riscosso un grande successo.

“Babbo Natale in Rocca”

Iniziativa nata dall’ingegno multiforme e sempre aperto a novità della Nuova Orceania, alla sua seconda edizione “Babbo Natale in Rocca” ha riscosso un grande successo. Fondendo insieme tradizione ed innovazione, cercando di trasformare la Rocca S. Giorgio di Orzinuovi in una splendida cornice natalizia, lo staff e la direzione della partecipata del comune hanno saputo regalare piacevoli emozioni e sorrisi a grandi e piccini. Tutte le principali sale della fortezza, addobbate a puntino e con grande maestria, hanno saputo creare una sorta di «labirinto» natalizio, con tanto di decorazioni appese al soffitto e giochi di luce veramente da maestri. Una bellezza ed una fantasia che ha saputo ammaliare a prima vista moltissime le famiglie orceane.

Nuova Orceania

Già garante ed organizzatrice della tradizionale Fiera Regionale di Orzinuovi, Nuova Orceania ha mostrato più volte alla cittadinanza una grande maestria nella gestione di buona parte del palinsesto della città, promuovendo eventi come “Il mercato del Forte in Piazza”, tenutosi allo scorso ottobre. All’interno della squisita cornice della Rocca attendevano bambini e famiglie un ricco assortimento di bancarelle, per la maggior parte gestite da delle associazioni locali, tra cui figuravano la ProLoco di Orzinuovi, l’Ass. Sagittaria, l’Ass. Officina dell’Arte e tante altre, proponendo l’acquisto di articoli natalizi cercando di raccogliere fondi in suffragio alle iniziative delle varie. Immancabile inoltre una stanza affidata alle mamme ed ai papà del Coge, Comitato Genitori delle scuole della città, che con grande maestria truccavano bambine e bambini, rendendo il tutto ancor più magico. “La manifestazione, al suo secondo anno di vita, ha raccolto un altro grande traguardo – ha dichiarato il vice- presidente di Orceania Renato Scalvi – Sono state due giornate passate in allegria per ribadire che dobbiamo stare tutti insieme, lasciando da parte le incomprensioni e godendoci il meraviglioso periodo natalizio”.