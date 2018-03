Una grande sfilata questa sera alle 17 a Bagnolo Mella.

Sfilata al Bertazzoli

La Commissione Cultura e Biblioteca ha organizza per questa sera alle 17 una sfilata a palazzo Bertazzoli. Sfileranno abiti degli ultimi 80 anni: la sfilata infatti è stata divisa per decenni con Anni 40, 50 e 60, Anni 70, Anni 80, Anni 90, Anni 2000 e 2010. E’ il primo evento che organizza la Commissione e il riscontro è stato subito positivo: «Siamo riusciti a raccogliere, dalle donne del paese, circa 60 abiti – ha spiegato Silvia Ringhetti, una delle organizzatrici – Abbiamo pensato di organizzare questo evento per la festa della donna».

A sfilare saranno una ventina di ragazze di Bagnolo Mella. Un appuntamento da non perdere.