Grande partenza per Abc Digital a Chiari. Si è tenuto oggi l’incontro informativo per il progetto di educazione digitale per i “giovani adulti”.

Grande partenza

Avvicinare i giovani alle persone e aiutare gli altri ad imparare. Questo l’obiettivo alla base di Abc digital, progetto di educazione per i non nativi digitali dai sessant’anni in su. Organizzato dagli studenti dell’istituto Einaudi, seguiti dai doccenti Filippo Gannuscio e Adriana Giampapa, il percorso permettera a tutti i “giovani adulti” di scoprire tutti i segreti di tablet e pc, ma anche di utilizzare i loro dispositivi. A diventare insegnanti saranno infatti proprio gli alunni che trasmetteranno tutto il loro sapere ai più anziani.

L’incontro

Si è tenuto oggi pomeriggio in aula magna, alla presenza di più di un centinaio di persone, l’incontro di presentazione. Presenti anche la dirigente scolastica Vittorina Ferrari e l’assessore alla Cultura Laura Capitanio. I corsi veri e propri prenderanno invece il via da domani.

