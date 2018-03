Grande partecipazione per la Via Crucis a Chiari. Fortunatamente non si è verificato l’annunciato temporale e tutto è andato per il meglio.

Grande partecipazione

In tantissimi, clarensi e non, ieri sera hanno preso parte alla Via Crucis cittadina tradizionale del Venerdì Santo. Dopo l’incontro in piazza Zanardelli e la consegna delle fiaccole, il grandissimo serpentone si è snodato tra le vie del centro seguendo il “percorso delle Quadre”. Uniti all’intera comunità religiosa e a tutti i suoi rappresentati, tra cui monsignor Rosario Verzeletti che ha portato la croce, c’erano anche il sindaco Massimo Vizzardi, diversi membri dell’Amministrazione e tutti i rappresentanti dei carabinieri, della Polizia Stradale e della Polizia Locale. In sfilata anche alcuni ordini cittadini, associazioni, gruppi, i rappresentanti delle Quadre e Protezione civile e vigili del fuoco in divisa.

La conclusione

Momento solenne è poi stato quello della conclusione in Duomo. Il maestoso e meraviglioso cristo in marmo è tornato in chiesa, che ieri sera era gremita, dove tutti potranno ammirarlo. Le celebrazioni pasquali continueranno per tutto il weekend.