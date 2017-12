E’ stata una grande inaugurazione quella andata in scena ad Azzano Mella per il restyling dell’oratorio.

La grande inaugurazione di domenica

Non poteva esserci giorno migliore che quello della vigilia di Natale per inaugurare la riqualificazione dell’oratorio di Azzano Mella. Alle 11 nei locali del centro giovanile «Don Giovanni Bosco», il parroco don Domenico Paini ha ufficialmente tagliato il nastro.

Gli interventi

Gli interventi, che sono stati fatti, sono numerosi: è stata costruita una nuova tettoia che collegherà il bar al teatro. Sono state eliminate le barriere architettoniche con una rampa d’accesso ai locali dell’oratorio. E’ stata costruita una gradinata per permettere ai ragazzi d’incontrarsi all’aperto. Inoltre la sala ricreativa del centro giovanile è stata ampliata con uno spazio per i ragazzi e i bambini. Il bancone del bar è stato ingrandito e anche la cucina è stata rivisitata per rispettare tutte le normative igienico-sanitarie. Infine sono stati riqualificati anche i servizi igienici.

Anche dal punto di vista energetico sono stati previsti degli interventi. Ad esempio il cappotto della struttura, l’installazione di nuovi serramenti e un nuovo impianto termico. In questo modo si potrà anche risparmiare sulle utenze e avere locali più caldi durante i mesi invernali.

La soddisfazione di don Domenico

Già all’inizio dei lavori estivi il parroco don Domenico Paini si era detto molto soddisfatto: «La comunità giovanile di Azzano Mella è molto forte e numerosa e vi era l’esigenza di rendere l’oratorio un luogo più sicuro, accogliente e bello per tutti: giovani, famiglie e anziani».

I numerosi interventi che sono stati fatti hanno avuto un costo complessivo di circa 400mila euro: un vero e proprio investimento per tutta la comunità azzanese che ha ora a disposizione un luogo sicuro, funzionale e accogliente.

Dopo il taglio del nastro i molti presenti hanno potuto godere dei nuovi spazi e del nuovo look dell’oratorio. A far da cornice l’immancabile buffet che ha rifocillato i tanti azzanesi che non hanno voluto mancare all’inaugurazione del restyling dell’oratorio.