Presentato in paese l’atteso compleanno della sezione Alpini di Trenzano.

Penne nere, tanti auguri!

Dal 1968 ad oggi, 50 anni di impegno, eventi e presenza in paese e ora è il momento di ricordare le tante cose fatte dando uno sguardo verso il futuro.

Gli eventi in programma

Dal 13 al 15 aprile, saranno molti gli eventi previsti per la grande festa. Immancabili i momenti di commemorazione ai monumenti dei caduti sia in piazza IV Novembre, sia a Cossirano. Sarà allestito uno spettacolo alle scuole medie di via Don Pietta sulla storia degli alpini. Musica invece nella parrocchiale di San Valentino con la banda di Cologne.

Domenica il momento clou della festa, dalle 8 con l’ammassamento. Dalle 9,15 l’alzabandiera e la sfilata. A seguire la messa in Santa Maria Assunta con la benedizione dei gagliardetti. Le fanfare della Valle del Chiese suoneranno poi in piazza delle Libertà. Al termine un momento conviviale in oratorio.