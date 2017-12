Gesù bambino è arrivato alla capanna con gli Alpini. Ieri a Chiari il tradizionale e amatissimo momento di festa.

Gesù bambino

E’ arrivato alla capanna secondo la tradizione. Gesù bambino è “nato” ieri, al termine della sfilata degli Alpini. Dopo il ritrovo in sede, in Villa Mazzotti, un serpentone di persone ha infatti vissuto insieme l’atmosfera di festa con la fiaccolata tra le vie del paese. Accompagnata dalla junior band del Corpo Bandistico Pedersoli, la sfilata è giunta in viale Mellini dopo varie tappe in centro storico. Le Penne nere hanno poi adagiato la statua al suo posto nel grande presepe in legno.

Post Messa

I festeggiamenti non sono però finiti. Prima della celebrazione di mezzanotte, davanti al presepio, gli Alpini hanno distribuito bevande calde così come hanno fatto al termine della celebrazione in un momento di auguri con la comunità e l’Amministrazione comunale capitanata dal sindaco Massimo Vizzardi.