Gardesana orientale libera dai mezzi pesanti. La Prefettura di Verona ha disposto il limite dal 1° maggio al 31 ottobre 2018.

La motivazione

La Prefettura ha considerato che il traffico pesante possa determinare gravi pericoli ed incidenti per i fruitori della S.R. 249 “Gardesana Orientale” a causa della ristrettezza delle carreggiate e del cedimento stradale che costeggia il Lago di Garda e attraversa senza soluzione di continuità centri abitati prospicienti.

Chiusura al traffico di mezzi pesanti

La Prefettura di Verona ha disposto dal giorno 1° maggio al 31 ottobre 2018 il divieto ai veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva superiore a tonnellate 7,5, comprensivo dei veicoli adibiti al trasporto delle merci pericolose di circolare sulla S.R. 249 Gardesana Orientale nel tratto di strada dal Km.38 in Comune di Peschiera del Garda al Km.91+0.20 in frazione Navene di Malcesine.

Percorsi alternativi

Come segnalato dalla Società Veneto Strade S.p.A. i percorsi alternativi risultano essere:

Regionale 11 DIR (ex S.S.11) da Peschiera del Garda a Cavalcaselle, frazione di Castelnuovo del Garda. Collegamento con la SR450 di Affi. La Strada Provinciale 29 b e Strada Provinciale 11 La Statale 12

Veicoli esclusi dal divieto

Sono esclusi dal divieto i veicoli ed i complessi di veicoli: