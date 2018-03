Fuori tutto rimandato a Chiari. Date le condizioni climatiche è stato ritenuto opportuno rimandare l’evento in calendario per domani, domenica.

Fuori tutto rimandato

L’ultimo appuntamento con i saldi. Ecco cosa è il fuori tutto che ogni anno, e più volte all’anno, organizzano le Botteghe di Chiari con il patrocinio del Comune. Quello in programma per domani, domenica è però stato rimandato a casa del cattivo tempo e del freddo. Il nuovo appuntamento è infatti per la prossima domenica 11 marzo dalle 9 alle 19 sempre in centro storico.