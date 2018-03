Fonderia Travagliato: gli investimenti sull’ambiente dell’azienda. Quasi un milione di euro per i nuovi filtri e per la rimozione completa dell’eternit.

Fonderia Travagliato: gli investimenti sull’ambiente dell’azienda

“Sicuramente in passato qualche colpa la potevamo aver avuta, ma da sempre siamo attenti al nostro vicinato e investiamo di anno in anno su migliorie per l’ambiente”. Così Stefano Regali, figlio di Luigi Regali, amministratori della fonderia Regali-Montini di via Brescia a Travagliato, ha esordito in merito agli odori molesti lamentati dai residenti.

“In questi ultimi dieci anni abbiamo aumentato di molto l’attenzione al vicinato: non abbiamo nessun guadagno ad avere rapporti tesi”, ha continuato.

I nuovi filtri

Come sottolineato dalla famiglia Regali, “non esiste l’azienda a impatto zero”: quindi una fonderia resterà sempre una fonderia, proprio perché non produce fiori, ma ogni anno si fanno migliorie.

“Abbiamo preventivato di comune accordo degli investimenti sulla parte aspirante del cubilotto, che sappiamo avere dei limiti tecnologici. Tra due settimane cominceremo i lavori per installare il nuovo filtro, che resiste a temperature più alte. E’ la miglior tecnologia disponibile sul mercato oggi”.

Per il nuovo filtro e per la rimozione totale dell’eternit dal tetto della fonderia di via Brescia, la famiglia Regali ha investito quasi un milione di euro.

