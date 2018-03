Festa bue grasso a Palazzolo all’insegna delle tradizioni contadine. Protagonisti i fratelli Roberto e Giuseppe Sala e i contadini vincitori di Lombardia Carne.

Festa bue grasso a Palazzolo all’insegna delle tradizioni contadine

La domenica delle Palme a San Pancrazio da ormai tanti anni vuol dire festa del bue grasso. Un’iniziativa promossa dai fratelli Sala, storica famiglia di macellai di Palazzolo, in piazza Indipendenza. E anche quest’anno hanno esposto gli animali che si sono distinti alla 129esima edizione della prestigiosa gara di Rovato. Per i fratelli Sala un modo per ricordare le tradizioni contadine. Ma anche un’occasione per i contadini della zona di mettere in mostra i loro animali. Quest’anno erano presenti i bovini delle famiglie Pagani, Ramera e Cadei.

