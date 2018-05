Fascismo, polemica sull'assessore regionale ex campionessa di sci

Fascimo “fatale” almeno sul Web per Lara Magoni, ex campionessa di sci oggi assessore al Turismo della Giunta Fontana in Regione Lombardia.

Fascimo buono esiste?

Ci fu un Fascismo buono? La polemica impazza in Rete dopo un post su Instagram di Lara Magoni, bergamasca (di Alzano) ex campionessa di sci già stata eletta al Pirellone con la Lista Maroni nel 2013 e poi eletta il 4 marzo scorso anche senatrice con FDI (ma ha deciso di restare in Regione).

La dichiarazione

Le leggi che tutelano i lavoratori nascono proprio TUTTE dal fascismo. Basta combattere i fantasmi del passato.

Prevedibile la ridda di commenti contro e a favore della Magoni, mentre il Pd lombardo è subito intervenuto parlando di “scempiaggini antistoriche e intollerabili, perché incompatibili con l’esercizio di un ruolo istituzionale”.