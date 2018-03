Faro 50.0 a Chiari: oggi pomeriggio l’inaugurazione. L’appuntamento è dalle 15 nella nuova “casa” di viale Bonatelli.

E’ tempo di tagliare il nastro ed inaugurare la nuova sede del Faro 50.0. Dopo tanta attesa, è in calendario per domenica la festa alla nuova sede dei pensionati, e non, in viale Bonatelli 33. Il ritrovo è previsto dalle 15. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare! La nuova associazione che ha unito i due sodalizi già esistenti sul territorio potranno però aderire non solo i pensionati, ma chiunque avrà maturato i 18 anni.