Ex Stefana alla ricerca di un futuro. E’ in calendario il 9 gennaio la prossima riunione di servizio in cui forse verranno prese le definitive decisioni riguardanti il progetto dell’area di Ospitaletto.

Ex Stefana

Quale sarà il futuro dell’ex Stefana? La discussione è ancora in attesa di una risoluzione. Quest’area infatti, che era contenitore di discariche, necessita di essere messa in sicurezza. I Comuni e tutti gli organi preposti stanno collaborando per riuscire ad ottenere un progetto che possa creare il minor disagio possibile. L’area infatti si espande sui comuni di Travagliato, Cazzago e Castegnato. Per il 9 gennaio è fissata la prossima riunione di servizio, in cui, forse verranno prese le definitive decisioni riguardanti il progetto. “L’adeguamento ambientale oggi Esselunga ex Stefana, è al primo punto del nostro impegno, così come lo è anche per i responsabili della proprietà che hanno confermato l’estrema determinazione nell’affrontare questa situazione. Questa è infatti una grande occasione di sviluppo per tutto il territorio a partire proprio dal risanamento ambientale” ha commentato il primo cittadino Giovanni Battista Sarnico.